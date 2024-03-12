Домашня поразка від Удінезе (1:2) стала для головного тренера Лаціо останньою краплею – у вівторок, 12 березня, він подав у відставку. Це рішення Саррі ухвалив після довгої наради зі своїм тренерським штабом після матчу з Удінезе. Як інформує Gazzetta dello Sport, римський клуб офіційно відставку поки що не прийняв, однак розпочав пошуки нового тренера.

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Повідомляється, що президент "орлів" Клаудіо Лотіто не очікував такого розвитку подій, але має намір прийняти відставку тренера. Спортивний директор римлян Маріано Фабіані розглядає варіанти з призначенням на вакантну посаду екс-форварда римлян Томмазо Роккі, екс-форварда клубу Мірослава Клозе, а також екс-тренера Марселя Ігора Тудора. Згідно з джерелом, якщо вибір буде зроблено на користь Клозе, то німець може включити до свого штабу колишнього півзахисника Лаціо Сенада Луліча, ще одну клубну легенду.

Чинний контракт Саррі з Лаціо розрахований до літа 2025 року. Згідно з умовами угоди, тренер заробляє 4 млн євро на рік.

"Майданемо Лотіто!"