Домашнее поражение от Удинезе (1:2) стало для главного тренера Лацио последней каплей – во вторник, 12 марта, он подал в отставку. Это решение Сарри принял после долгого совещания со своим тренерским штабом после матча с Удинезе. Как информирует Gazzetta dello Sport, римский клуб официально отставку пока ещё не принял, однако приступил к поискам нового тренера.

Лацио проиграл Удинезе на фоне протестов фанатов – Сарри разозлил Иммобиле

Сообщается, что президент "орлов" Клаудио Лотито не ожидал такого развития событий, но намерен принять отставку тренера. Спортивный директор римлян Мариано Фабиани рассматривает варианты с назначением на вакантный пост экс-форварда римлян Томмазо Рокки, экс-форварда клуба Мирослава Клозе, а также экс-тренера Марселя Игора Тудора. Согласно источнику, если выбор будет сделан в пользу Клозе, то немец может включить в свой штаб бывшего полузащитника Лацио Сенада Лулича, ещё одну клубную легенду.

Действующий контракт Сарри с Лацио рассчитан до лета 2025 года. Согласно условиям соглашения, тренер зарабатывает 4 млн евро в год.