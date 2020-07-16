Саррі побоюється, що Сассуоло перетвориться на команду Маліновського

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі оцінив потенціал Сассуоло після очної дуелі (3:3).

"Тренер очікує від своєї команди стабільності. Це те, чого нам не вистачало і фізично, і психологічно. У матчі у нас було кілька дуже потужних епізодів, але були і моменти пасивності, які важко зрозуміти.

Сассуоло – Ювентус – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Останнім часом ми грали проти команд у чудовій формі, і Сассуоло нічим від них не відрізняється. Якщо вони стануть міцнішими, то можуть перетворитися в Аталанту майбутнього.

Іноді мені здається, що у цього Ювентуса величезний потенціал. В інші моменти я розгублений, оскільки команда дозволяє супернику входити в штрафний майданчик занадто легко. Нам потрібно знайти баланс, а це непросто", – сказав Саррі для Sky Sport Italia.

Після 33 турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Аталанти на 7 очок. Сассуоло розташувався на 8-му місці.

Ювентус не впорався із Сассуоло, Шахов не врятував Лечче, Мілан здобув вольову перемогу над Пармою, Наполі втратив очки