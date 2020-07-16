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Саррі побоюється, що Сассуоло перетвориться на команду Маліновського

10:29 - Читать на русском
Саррі побоюється, що Сассуоло перетвориться на команду Маліновського
Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі оцінив потенціал Сассуоло після очної дуелі (3:3).

29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
 
Даніло 5’
Гонсало Ігуаїн 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Даніло
12’ Гонсало Ігуаїн
29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

"Тренер очікує від своєї команди стабільності. Це те, чого нам не вистачало і фізично, і психологічно. У матчі у нас було кілька дуже потужних епізодів, але були і моменти пасивності, які важко зрозуміти.

Сассуоло – Ювентус – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Останнім часом ми грали проти команд у чудовій формі, і Сассуоло нічим від них не відрізняється. Якщо вони стануть міцнішими, то можуть перетворитися в Аталанту майбутнього.

Іноді мені здається, що у цього Ювентуса величезний потенціал. В інші моменти я розгублений, оскільки команда дозволяє супернику входити в штрафний майданчик занадто легко. Нам потрібно знайти баланс, а це непросто", – сказав Саррі для Sky Sport Italia.

Після 33 турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Аталанти на 7 очок. Сассуоло розташувався на 8-му місці.

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Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Сассуоло Сассуоло Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Сассуоло - Ювентус
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