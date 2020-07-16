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Сассуоло – Ювентус – 3:3 – відео голів та огляд матчу

09:32 - Читать на русском
Сассуоло – Ювентус – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Сассуоло – Ювентус / Фото ФК Ювентус

Сассуоло приймав Ювентус в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
 
Даніло 5’
Гонсало Ігуаїн 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Даніло
12’ Гонсало Ігуаїн
29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

Ювентус вже на стартових хвилинах поєдинку двічі відзначився у воротах суперника, проте господарі несподівано відквитали один м'яч.

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Після перерви гравці Сассуоло замахнулись на сенсацію, забивши туринцям ще два м'ячі. Але клас чинного чемпіона Італії нагадав про себе і Сандро зумів вирвати нічию для своєї команди.

Після 33 турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Аталанти на 7 очок. Сассуоло розташувався на 8-му місці.

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Джерело: ТК Футбол
blog_ava
Ювентус не впорався із Сассуоло, Шахов не врятував Лечче, Мілан здобув вольову перемогу над Пармою, Наполі втратив очки
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Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Сассуоло - Ювентус Ювентус Ювентус
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