Сассуоло – Ювентус – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Сассуоло приймав Ювентус в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Ювентус вже на стартових хвилинах поєдинку двічі відзначився у воротах суперника, проте господарі несподівано відквитали один м'яч.

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Після перерви гравці Сассуоло замахнулись на сенсацію, забивши туринцям ще два м'ячі. Але клас чинного чемпіона Італії нагадав про себе і Сандро зумів вирвати нічию для своєї команди.

Після 33 турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Аталанти на 7 очок. Сассуоло розташувався на 8-му місці.

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