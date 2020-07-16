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Сарри опасается, что Сассуоло превратится в команду Малиновского

10:30 - Читати українською
Сарри опасается, что Сассуоло превратится в команду Малиновского
Маурицио Сарри / Фото ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри оценил потенциал Сассуоло после очной дуэли (3:3).

29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
 
Данило 5’
Гонсало Игуаин 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Данило
12’ Гонсало Игуаин
29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

"Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватало и физически, и психологически. В матче у нас было несколько очень мощных эпизодов, но были и моменты пассивности, которые трудно понять.

Сассуоло – Ювентус – 3:3 – видео голов и обзор матча

В последнее время мы играли против команд в прекрасной форме, и Сассуоло ничем от них не отличается. Если они станут крепче, то могут превратиться в Аталанту будущего.

Иногда мне кажется, что у этого Ювентуса огромный потенциал. В другие моменты я растерян, поскольку команда позволяет сопернику входить в штрафную слишком легко. Нам нужно найти баланс, а это непросто", – сказал Сарри для Sky Sport Italia.

После 33 туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Аталанты на 7 очков. Сассуоло расположился на 8-м месте.

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Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Сассуоло Сассуоло Италия Маурицио Маурицио Сарри Сассуоло - Ювентус
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