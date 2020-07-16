Сарри опасается, что Сассуоло превратится в команду Малиновского

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри оценил потенциал Сассуоло после очной дуэли (3:3).

"Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватало и физически, и психологически. В матче у нас было несколько очень мощных эпизодов, но были и моменты пассивности, которые трудно понять.

Сассуоло – Ювентус – 3:3 – видео голов и обзор матча

В последнее время мы играли против команд в прекрасной форме, и Сассуоло ничем от них не отличается. Если они станут крепче, то могут превратиться в Аталанту будущего.

Иногда мне кажется, что у этого Ювентуса огромный потенциал. В другие моменты я растерян, поскольку команда позволяет сопернику входить в штрафную слишком легко. Нам нужно найти баланс, а это непросто", – сказал Сарри для Sky Sport Italia.

После 33 туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Аталанты на 7 очков. Сассуоло расположился на 8-м месте.

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