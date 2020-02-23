Саррі озвучив мету і мрію Ювентуса

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25-го туру Серії А проти СПАЛа.

"У нас було безліч моментів, але до самого закінчення гри було неясно, хто переможе. Команда з кожним матчем грає все краще, але проблеми як і раніше є. Суперник сьогодні реалізував пенальті – їх часто ставлять у наші ворота, що дивно, адже ми вважаємо за краще оборонятися за межами штрафного майданчика.

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Що стосується завдань на сезон, то чемпіонський титул – це наша мета, а Ліга чемпіонів – мрія. Правда, іноді буває так, що можеш ризикнути, погнатися за мрією і не досягти мети", – цитує Саррі видання Football Italia.

Нагадаємо, "стара синьйора" у поєдинку 25-го туру чемпіонату Італії перемогла СПАЛ з рахунком 2:1 – відзначились Кріштіану Роналду та Аарон Ремзі. Вже наступної середи, 26 лютого, підопічні Саррі на стадіоні Люм'єр проведуть перший поєдинок проти Ліона в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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