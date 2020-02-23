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Саррі озвучив мету і мрію Ювентуса

08:24 538 Читать на русском
Саррі озвучив мету і мрію Ювентуса
Мауріціо Саррі / ФК Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25-го туру Серії А проти СПАЛа.

69’ Андреа Петанья
 
Кріштіану Роналду 39’
Аарон Ремзі 61’
39’ Кріштіану Роналду
61’ Аарон Ремзі
69’ Андреа Петанья

"У нас було безліч моментів, але до самого закінчення гри було неясно, хто переможе. Команда з кожним матчем грає все краще, але проблеми як і раніше є. Суперник сьогодні реалізував пенальті – їх часто ставлять у наші ворота, що дивно, адже ми вважаємо за краще оборонятися за межами штрафного майданчика.

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Що стосується завдань на сезон, то чемпіонський титул – це наша мета, а Ліга чемпіонів – мрія. Правда, іноді буває так, що можеш ризикнути, погнатися за мрією і не досягти мети", – цитує Саррі видання Football Italia.

Нагадаємо, "стара синьйора" у поєдинку 25-го туру чемпіонату Італії перемогла СПАЛ з рахунком 2:1 – відзначились Кріштіану Роналду та Аарон Ремзі. Вже наступної середи, 26 лютого, підопічні Саррі на стадіоні Люм'єр проведуть перший поєдинок проти Ліона в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Ювентус
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