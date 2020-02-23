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Сарри озвучил цель и мечту Ювентуса

08:24 34 Читати українською
Сарри озвучил цель и мечту Ювентуса
Маурицио Сарри / ФК Ювентус

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Серии А против СПАЛа.

69’ Андреа Петанья
 
Криштиану Роналду 39’
Аарон Рэмзи 61’
39’ Криштиану Роналду
61’ Аарон Рэмзи
69’ Андреа Петанья

"У нас было множество моментов, но до самого окончания игры было неясно, кто победит. Команда с каждым матчем играет все лучше, но проблемы по-прежнему есть. Соперник сегодня реализовал пенальти – их часто ставят в наши ворота, что странно, ведь мы предпочитаем обороняться за пределами штрафной.

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Что касается задач на сезон, то чемпионский титул – это наша цель, а Лига чемпионов – мечта. Правда, иногда бывает так, что можешь рискнуть, погнаться за мечтой и не достичь цели", – цитирует Сарри издание Football Italia.

Напомним, "старая синьора" в поединке 25-го тура чемпионата Италии победила СПАЛ со счетом 2:1 – отличились Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи. Уже в следующую среду, 26 февраля, подопечные Сарри на стадионе Люмьер проведут первый поединок против Лиона в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Ювентус
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