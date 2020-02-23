Сарри озвучил цель и мечту Ювентуса

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Серии А против СПАЛа.

"У нас было множество моментов, но до самого окончания игры было неясно, кто победит. Команда с каждым матчем играет все лучше, но проблемы по-прежнему есть. Соперник сегодня реализовал пенальти – их часто ставят в наши ворота, что странно, ведь мы предпочитаем обороняться за пределами штрафной.

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Что касается задач на сезон, то чемпионский титул – это наша цель, а Лига чемпионов – мечта. Правда, иногда бывает так, что можешь рискнуть, погнаться за мечтой и не достичь цели", – цитирует Сарри издание Football Italia.

Напомним, "старая синьора" в поединке 25-го тура чемпионата Италии победила СПАЛ со счетом 2:1 – отличились Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи. Уже в следующую среду, 26 февраля, подопечные Сарри на стадионе Люмьер проведут первый поединок против Лиона в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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