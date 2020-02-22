Болонья розписала мирову із Удінезе: 25-й тур Серії А, субота

Болонья на останніх хвилинах матчу вирвала нічию в Удінезе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 25-й тур

Болонья – Удінезе – 1:1

Голи: Паласіо, 90+1 – Окака Чука, 33

СПАЛ – Ювентус – початок о 19:00

Фіорентина – Мілан – початок о 21:45

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Середняк турнірної таблиці Болонья вдома приймала Удінезе. Початок матчу нічим цікавим глядачам не запам'ятався. Проте, на 33-й хвилині гостям вдалось вийти уперед. Окака Чука замкнув чудову навісну передачу головою, спрямувавши м'яч у правий нижній кут воріт. Після цього господарі поля прокинулись, але захист супротивника діяв на відмінно.

Червоно-сині розпочали другий тайм активно пресингуючи суперника. Проте забити ніяк не вдавалось. Аж на 90+1 Паласіо таки зумів зрівняти рахунок у матчі, своєчасно опинившись на дальній стійці – 1:1. Змін у турнірну таблицю цей матч не вніс.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ