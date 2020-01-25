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Саррі не виключає завершення тренерської кар'єри після Ювентуса

17:15 157 Читать на русском
Саррі не виключає завершення тренерської кар'єри після Ювентуса
Мауріціо Саррі / Сайт Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свої очікування від подальшої роботи.

"Наразі я над цим не задумуюсь. Можливо, я завершу кар'єру після роботи в Ювентусі. Подивимося, скільки сил у мене залишиться.

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Тиск – це не проблема. Тут справа в тому, чого людина чекає від себе самої. Не знаю, як буду почувати себе, коли через два роки мій контракт закінчиться. Можливо, я продовжу працювати тренером, а це виявиться поганою ідеєю", – наводить слова Саррі Sky Sport Italy.

Нагадаємо, 61-річний фахівець очолив туринців шість місяців тому. Ювентус утримує першу сходинку Серїі А і впевнено виграв свою групу в Лізі чемпіонів.

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Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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