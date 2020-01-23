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Саррі назвав головного "винуватця" розкішної форми Роналду

11:45 876 Читать на русском
Саррі назвав головного "винуватця" розкішної форми Роналду
Роналду та Саррі / AFP

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу у півфіналі Кубка Італії над Ромою (3:1) і черговий феноменальний виступ Кріштіану Роналду.

26’ Кріштіану Роналду
38’ Родріго Бентанкур
45+2’ Леонардо Бонуччі
 
Джанлуїджі Буффон 50’
26’ Кріштіану Роналду
38’ Родріго Бентанкур
45+2’ Леонардо Бонуччі
50’ Джанлуїджі Буффон

"Ми провели хороший перший тайм, але не вийшли з роздягальні на початку другого. Через деякий час ми знову почали боротися з командою, яка чудово атакує. Буффон здійснив кілька сейвів, які підтверджують, що він все ще в хорошій формі і воротар найвищого рівня.

Гольова феєрія і автогол Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Рома – 3:1

Дуглас Коста ще не готовий на всі 90 хвилин, але його явне покращення помітне. Роналду перебуває у надзвичайному фізичному та психологічному стані, щоразу забиваючи. На індивідуальному рівні я не бачу, що ще Роналду міг би покращити. Можливо, якісь захисні моменти. Дякувати за чудову форму Роналду потрібно не мені, а його матері. Це вона створила такий приклад для наслідування", – наводить слова Саррі Rai Sport.

До слова, Роналду забивав у кожному своєму матчі з початку 2020 року. В активі португальця вже 7 голів у чотирьох поєдинках січня.

Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши Рому: перемога Сарріболу, гольова машина Роналду та топ-гра Буффона

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Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши Рому: перемога Сарріболу, гольова машина Роналду та топ-гра Буффона
03:45
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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Ювентус - Рома Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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