Саррі назвав головного "винуватця" розкішної форми Роналду

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу у півфіналі Кубка Італії над Ромою (3:1) і черговий феноменальний виступ Кріштіану Роналду.

"Ми провели хороший перший тайм, але не вийшли з роздягальні на початку другого. Через деякий час ми знову почали боротися з командою, яка чудово атакує. Буффон здійснив кілька сейвів, які підтверджують, що він все ще в хорошій формі і воротар найвищого рівня.

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Дуглас Коста ще не готовий на всі 90 хвилин, але його явне покращення помітне. Роналду перебуває у надзвичайному фізичному та психологічному стані, щоразу забиваючи. На індивідуальному рівні я не бачу, що ще Роналду міг би покращити. Можливо, якісь захисні моменти. Дякувати за чудову форму Роналду потрібно не мені, а його матері. Це вона створила такий приклад для наслідування", – наводить слова Саррі Rai Sport.

До слова, Роналду забивав у кожному своєму матчі з початку 2020 року. В активі португальця вже 7 голів у чотирьох поєдинках січня.

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