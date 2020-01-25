Сарри не исключает завершения тренерской карьеры после Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своих ожиданиях от дальнейшей работы.

"Сейчас я об этом не задумываюсь. Возможно, я завершу карьеру после работы в Ювентусе. Посмотрим, сколько сил у меня останется.

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Давление – это не проблема. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года мой контракт закончится. Возможно, я продолжу работать тренером, а это окажется плохой идеей", – приводит слова Сарри Sky Sport Italy.

Напомним, 61-летний специалист возглавил туринцев шесть месяцев назад. Ювентус удерживает первую строчку Серии А и уверенно выиграл свою группу в Лиге чемпионов.

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