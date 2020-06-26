Саррі не розраховує на Роналду в матчі проти Лечче – відома причина

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі розглядає варіант із невключенням форварда Кріштіану Роналду до заявки на поєдинок 28-го туру Серії А проти Лечче.

Португальська зірка може пропустити найближчий матч "Старої синьйори", повідомляє Calciomercato.

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Саррі має намір надати Роналду додатковий відпочинок. Нападник отримав шквал критики за слабку ігрову форму в останніх поєдинках Юве. Зокрема, Роналду блідо виглядав у програному фіналі Кубка Італії, а Болоньї в чемпіонаті зумів забити лише з одинадцятиметрового. Керманич туринців хоче, щоб 35-річний форвард краще підготувався до матчу проти Дженоа 30 червня.

До слова, в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 23 матчі в Серії А, в яких забив 22 м'ячі.

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