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Саррі наїхав на Сетьєна – тренер Барселони коментував трансфер з Ювентуса

21:42 - Читать на русском
Саррі наїхав на Сетьєна – тренер Барселони коментував трансфер з Ювентуса
Мауріціо Саррі vs Кіке Сетьєн / AS

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі відмовився обговорювати гіпотетичний обмін з Барселоною, де головними дійовими особами є Міралем П'яніч та Артур. 

"Артур – гравець Барселони, і мені здається неправильним говорити про нього. Мені не сподобалося, коли Сетьєн говорив про П'яніча...

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Я, зазвичай, не говорю про гравця з іншого клубу", – сказав Саррі на прес-конференції перед матчем 28-го туру Серії А проти Лечче.

Нагадаємо, Барселона та Ювентус практично узгодили обмін Артура на П'яніча – 23-річного бразильця оцінили у 80 млн євро, а 30-річного боснійця у 70, тому Ювентусу доведеться компенсувати різницю Барселоні.

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Теги
Італія Барселона Барселона Міралем Міралем П'яніч Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі Кіке Кіке Сетьєн Артур
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