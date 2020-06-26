Сарри не рассчитывает на Роналду в матче против Лечче – известна причина

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассматривает вариант с невключением форварда Криштиану Роналду в заявку на поединок 28-го тура Серии А против Лечче.

Португальская звезда может пропустить ближайший матч "Старой синьоры", сообщает Calciomercato.

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Сарри намерен предоставить Роналду дополнительный отдых. Нападающий получил шквал критики за слабую игровую форму в последних поединках Юве. В частности, Роналду бледно выглядел в проигранном финале Кубка Италии, а Болоньи в чемпионате сумел забить лишь с одиннадцатиметрового. Наставник туринцев хочет, чтобы 35-летний форвард лучше подготовился к матчу против Дженоа 30 июня.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 23 матча в Серии А, в которых забил 22 мяча.

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