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Сарри не рассчитывает на Роналду в матче против Лечче – известна причина

15:56 - Читати українською
Сарри не рассчитывает на Роналду в матче против Лечче – известна причина
Роналду и Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассматривает вариант с невключением форварда Криштиану Роналду в заявку на поединок 28-го тура Серии А против Лечче.

 

Португальская звезда может пропустить ближайший матч "Старой синьоры", сообщает Calciomercato.

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Сарри намерен предоставить Роналду дополнительный отдых. Нападающий получил шквал критики за слабую игровую форму в последних поединках Юве. В частности, Роналду бледно выглядел в проигранном финале Кубка Италии, а Болоньи в чемпионате сумел забить лишь с одиннадцатиметрового. Наставник туринцев хочет, чтобы 35-летний форвард лучше подготовился к матчу против Дженоа 30 июня.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 23 матча в Серии А, в которых забил 22 мяча.

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Ювентус - Лечче Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Маурицио Маурицио Сарри
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