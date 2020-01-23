Сарри назвал главного "виновника" роскошной формы Роналду

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу в полуфинале Кубка Италии над Ромой (3:1) и очередное феноменальное выступление Криштиану Роналду.

"Мы провели хороший первый тайм, но не вышли из раздевалки в начале второго. Через некоторое время мы снова начали бороться с командой, которая прекрасно атакует. Буффон совершил несколько сейвов, подтверждающих, что он все еще в хорошей форме и вратарь высокого уровня.

Голевая феерия и автогол Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Рома – 3:1

Дуглас Коста еще не готов на все 90 минут, но его явное улучшение заметно. Роналду находится в превосходном физическом и психологическом состоянии, каждый раз забивая. На индивидуальном уровне я не вижу, что еще Роналду мог бы улучшить. Возможно, какие-то защитные моменты. Благодарить за великолепную форму Роналду нужно не меня, а его мать. Это она создала такой пример для подражания", – приводит слова Сарри Rai Sport.

К слову, Роналду забивал в каждом своем матче с начала 2020 года. В активе португальца уже 7 голов в четырех поединках января.

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