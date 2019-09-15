Сарри назвал странную причину потери очков Ювентусом в матче с Фиорентиной

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился впечатлениями от поединка против Фиорентины (0:0) в рамках третьего тура Серии А.

"Технически мы не играли на высоком уровне. Фиорентина провела хороший матч, а мы потеряли все замены из-за травм. Три замены в конце были бы уместны, учитывая ситуацию.

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Игра была хорошей, но нам нужно добавлять в тактике. Но здесь мог сказаться и физический аспект. Играть в 15:00 во Флоренции или в 20:45 – заметная разница. Ситуация была очень сложной, в моих игроков не выходил дриблинг.

Двое нападающих сыграли хуже, чем в прошлых матчах, им нужно научиться взаимодействовать лучше, когда команда глубоко обороняется. Положительный момент в том, что я увидел у команды характер: она не хочет проигрывать, даже когда у нее плохой день", – цитирует Сарри Calciomercato.

Напомним, это был первый официальный матч Сарри в Серии А во главе Ювентуса. Стартовые два тура специалист пропустил из-за болезни.

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