Саррі кличе титулований клуб з Іспанії – італієць висунув чіткі вимоги для підписання контракту
Севілья запропонувала трирічний контракт Мауріціо Саррі.
За повідомленням Maximo de la Cruz Ramirez, Саррі готовий прийняти пропозицію Севільї лише за умови, що йому нададуть гарантії щодо підписання тих гравців, яких він хоче бачити в команді. Також 65-річний італієць має намір привести із собою тренерський штаб із шести асистентів.
Саррі оголосив дату завершення тренерської кар'єри
Нагадаємо, що останнім клубом Саррі був Лаціо. Італієць очолював команду з 2021 року, а цього сезону подав у відставку.
До слова, зараз Севілью очолює Кіке Санчес Флорес, який залишить клуб наприкінці сезону. Команда перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці ЛаЛіги.
Хет-трик Грізманна вивів Атлетіко у ЛЧ, Атлетік програв попри гол-шедевр, Кадіс здолав Севілью й зберіг шанси на Ла Лігу