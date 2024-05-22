За повідомленням Maximo de la Cruz Ramirez, Саррі готовий прийняти пропозицію Севільї лише за умови, що йому нададуть гарантії щодо підписання тих гравців, яких він хоче бачити в команді. Також 65-річний італієць має намір привести із собою тренерський штаб із шести асистентів.

Саррі оголосив дату завершення тренерської кар'єри

Нагадаємо, що останнім клубом Саррі був Лаціо. Італієць очолював команду з 2021 року, а цього сезону подав у відставку.

До слова, зараз Севілью очолює Кіке Санчес Флорес, який залишить клуб наприкінці сезону. Команда перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці ЛаЛіги.

Хет-трик Грізманна вивів Атлетіко у ЛЧ, Атлетік програв попри гол-шедевр, Кадіс здолав Севілью й зберіг шанси на Ла Лігу