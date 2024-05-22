По сообщению Maximo de la Cruz Ramirez, Сарри готов принять предложение Севильи только при условии, что ему предоставят гарантии о подписании тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Также 65-летний итальянец намерен привести с собой тренерский штаб из шести ассистентов.

Сарри объявил дату завершения тренерской карьеры

Напомним, что последним клубом Сарри был Лацио. Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.

К слову, сейчас Севилью возглавляет Кике Санчес Флорес, который покинет клуб в конце сезона. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице ЛаЛиги.

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