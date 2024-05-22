Сарри зовет титулованный клуб из Испании – итальянец выдвинул четкие требования для подписания контракта
Севилья предложила трехлетний контракт Маурицио Сарри.
По сообщению Maximo de la Cruz Ramirez, Сарри готов принять предложение Севильи только при условии, что ему предоставят гарантии о подписании тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Также 65-летний итальянец намерен привести с собой тренерский штаб из шести ассистентов.
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Напомним, что последним клубом Сарри был Лацио. Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.
К слову, сейчас Севилью возглавляет Кике Санчес Флорес, который покинет клуб в конце сезона. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице ЛаЛиги.
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