Сарре: Кепа сделал большую ошибку, но в Челси не хотят его убивать

Главный тренер Челси Маурицио Сарри подвел итоги скандального эпизода в финальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

"Я поговорил с Кепой лично, потом мы пообщались все вместе.

Он извинился перед техническим персоналом и перед партнерами по команде. Он сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

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Выйдет ли Кепа против Тоттенхэма? Не знаю. Возможно. Мне еще нужно принять решение", – цитирует Сарри Sky Sports.

Напомним, в конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Поединок 28-го тура АПЛ Челси – Тоттенхэм состоится завтра, 27 февраля, начало в 22:00.

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