toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сарре: Кепа сделал большую ошибку, но в Челси не хотят его убивать

17:44 119 Читати українською
Сарре: Кепа сделал большую ошибку, но в Челси не хотят его убивать
Маурицио Сарри / Фото ФК Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри подвел итоги скандального эпизода в финальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

"Я поговорил с Кепой лично, потом мы пообщались все вместе.

Он извинился перед техническим персоналом и перед партнерами по команде. Он сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку

Выйдет ли Кепа против Тоттенхэма? Не знаю. Возможно. Мне еще нужно принять решение", – цитирует Сарри Sky Sports.

Напомним, в конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Поединок 28-го тура АПЛ Челси – Тоттенхэм состоится завтра, 27 февраля, начало в 22:00.

"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети

Англия28 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Тоттенхэм: Среда 27 февраля 2019

Челси
до матча
1
дн
:
2
час
:
49
мин
Тоттенхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
49
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук