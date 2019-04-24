Саррі хоче запросити в Челсі ще одного екс-підопічного – іншим претендентом є Ліверпуль

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі хотів би бачити в команді ще одного колишнього підопічного в Наполі.

Челсі та Ліверпуль поведуть боротьбу за нападника Наполі Лоренцо Інсіньє, повідомляє Corrierre dello Sport. Гравець має конфлікт із головним тренером "партенопейців" Карло Анчелотті.

Інсіньє може покинути Наполі через конфлікт з Анчелотті

Інсіньє вже раніше працював із наставником "синіх" Мауріціо Саррі і має шанси піти слідом за Жоржінью та Гонсало Ігуаїном. Щоправда, для цього придбання клубу необхідно оскаржити трансферний бан від ФІФА.

Конкурентом англійських грандів є ПСЖ, який планує підсилити лінію атаки найближчого літа.

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