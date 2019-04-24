Ліверпуль і Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах – кого підтримує футбольна Англія

Букмекерська контора Paddy Power провела опитування серед вболівальників клубів АПЛ та дізналася, кого вони хочуть бачити чемпіоном у цьому сезоні.

Ліверпуль і Манчестер Сіті відірвалися від переслідувачів на 16 очок. Ці команди розіграють титул в заключних турах. Футбольна Англія розділила свої симпатії досить рівномірно.

Більшість опитаних хочуть бачити чемпіоном Ліверпуль, який має велику історію, але ще не вигравав Прем'єр-лігу. 56% усіх фанів обрали мерсисайдців, інші 44% – Манчестер Сіті. "Блакитні" програли боротьбу за прихильників майже в усіх великих містах.

Цікавим є розподіл симпатій по клубах. Фани 13-ти представників АПЛ віддали основну частину голосів за Ліверпуль, а на сторону Сіті стала більшість вболівальників лише 4-х клубів (у Бернлі пріоритети розійшлися посередині).

Особливої уваги заслуговує Хаддерсфілд, у якого 3 з 4 фанів глорять за мерсисайдців. Причина в Юргені Клоппі. Власник "тер'єрів" – великий поціновувач таланту німця, саме тому декілька років тому вирішив призначити головним тренером своєї команди "копію Клоппа".

У клуб прийшов найкращий друг Юргена Давід Вагнер, а після його звільнення – черговий тренер з другої команди Борусії Ян Зіверт. Вболівальники Хаддерсфілда перейнялися ідеєю міні-Ліверпуля та палко підтримують "червоних" у чемпіонській боротьбі.

Візначимо, що останні 3 матчі чемпіонату Ліверпуль зіграє з максимально прихильними до себе клубами: Хаддерсфілдом, Ньюкаслом і Вулверхемптоном.

Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації

А от Саутгемптон, який продав "скаузерам" чимало гравців за попередні роки, на стороні Манчестер Сіті. Вболівальникам не подобається, коли в них постійно забирають лідерів, а ті ще й бойкотом вимагають трансферів.

Найбільше "містян" підтримують, звичайно, вороги Ліверпуля – Евертон і Манчестер Юнайтед. Для "червоних" манкуніанців протистояння в рамках міста не настільки принципове, натомість багаторічного історичного ворога завжди хочеться бачити невдахою. 20% фанів Манчестер Юнайтед швидше погодились би на виліт своєї команди з АПЛ, ніж на чемпіонство Ліверпуля.

Ще одна цікава деталь – Ліверпуль підтримує старша аудиторія. Молодь до 24 років тотально за Манчестер Сіті, а вболівальники після 35-ти в переважній більшості за "клуб з історією".