Інсіньє може покинути Наполі через конфлікт з Анчелотті

Італійська преса пише про напруженість у стосунках Лоренцо Інсіньє та головного тренера Наполі Карло Анчелотті.

Непорозуміння між наставником та капітаном може призвести до продажу останнього, повідомляє Calciomercato.

Інсіньє не сподобалось, що тренер замінив його у матчі Ліги Європи проти Арсенала. Поки Лоренцо покидав межі поля, фанати власної команди освистували його та викрикували нецензурні образи. Гра завершилась поразкою та вильотом Наполі з єврокубків.

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Конфлікти з тренером і вболівальниками можуть стати причиною продажу капітана неаполітанців. Агент гравця Міно Райола відвідає Неаполь найближчими днями, щоб зустрітися зі своїм клієнтом та обговорити плани на майбутнє.

Втім, просто так вінгера ніхто не відпустить. Інсіньє оцінюється в 90 мільйонів євро, які можуть відлякати потенційних претендентів.

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