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Інсіньє може покинути Наполі через конфлікт з Анчелотті

20 квітня 22:12 271 Читать на русском
Інсіньє може покинути Наполі через конфлікт з Анчелотті
Лоренцо Інсіньє та Карло Анчелотті / Reuters

Італійська преса пише про напруженість у стосунках Лоренцо Інсіньє та головного тренера Наполі Карло Анчелотті.

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

Непорозуміння між наставником та капітаном може призвести до продажу останнього, повідомляє Calciomercato.

Інсіньє не сподобалось, що тренер замінив його у матчі Ліги Європи проти Арсенала. Поки Лоренцо покидав межі поля, фанати власної команди освистували його та викрикували нецензурні образи. Гра завершилась поразкою та вильотом Наполі з єврокубків.

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Конфлікти з тренером і вболівальниками можуть стати причиною продажу капітана неаполітанців. Агент гравця Міно Райола відвідає Неаполь найближчими днями, щоб зустрітися зі своїм клієнтом та обговорити плани на майбутнє.

Втім, просто так вінгера ніхто не відпустить. Інсіньє оцінюється в 90 мільйонів євро, які можуть відлякати потенційних претендентів.

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Теги
Італія Трансфери Міно Райола Ліга Європи Карло Анчелотті Карло Анчелотті Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Наполі - Арсенал Наполі Наполі
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