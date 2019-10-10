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Саррі готовий переманити свого колишнього підопічного з Челсі

12:53 273 Читать на русском
Саррі готовий переманити свого колишнього підопічного з Челсі
Саррі тисне руку Пальмієрі / ФК Челсі

Туринський Ювентус планує придбати оборонця лондонського Челсі Емерсона Пальмієрі в зимове трансферне вікно.

Латераль лондонців може змінити клубну прописку в січні, повідомляє Calciomercato.

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Керманич Юве Мауріціо Саррі добре знайомий із можливостями Емерсона й хоче ним підсилити лівий фланг туринців. Вихованець бразильського Сантоса має чинний до 2022 року контракт із Челсі. Пальмієрі розпочав сезон у статусі основного виконавця, проте програв конкуренцію Маркосу Алонсо та зазнав травми наприкінці вересня. У Ювентусі на його позиції грає Алекс Сандро.

У нинішньому сезоні Емерсон Пальмієрі провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не відзначився.

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