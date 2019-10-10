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Сарри готов переманить своего бывшего подопечного из Челси

12:53 113 Читати українською
Сарри готов переманить своего бывшего подопечного из Челси
Сарри жмет руку Пальмиери / ФК Челси

Туринский Ювентус планирует приобрести защитника лондонского Челси Эмерсона Пальмиери в зимнее трансферное окно.

Латераль лондонцев может сменить клубную прописку в январе, сообщает Calciomercato.

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Наставник Юве Маурицио Сарри хорошо знаком с возможностями Эмерсона и хочет усилить им левый фланг туринцев. Воспитанник бразильского Сантоса имеет действующий до 2022 года контракт с Челси. Пальмиери начал сезон в статусе основного исполнителя, однако проиграл конкуренцию Маркосу Алонсо и получил травму в конце сентября. В Ювентусе на его позиции играет Алекс Сандро.

В нынешнем сезоне Эмерсон Пальмиери провел 6 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

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