Ювентус готовий запропонувати Манчестер Юнайтед двох своїх гравців за Погба

Ювентус не покидає сподівань повернути свого колишнього півзахисника Поля Погба, який переживає не найкращий період в Манчестер Юнайтед.

Туринці готові запропонувати Маріо Манджукіча та Емре Джана у переговорах з МЮ щодо француза, інформує Tuttosport.

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Новий тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не розраховує на хорвата і німця (обоє не потрапили навіть до заявки на Лігу чемпіонів), тому клуб готовий легко відпустити їх. Манджукіч міг перейти в Манчестер Юнайтед ще минулого літа, однак зрештою трансфер не відбувся. Тепер чемпіони Італії сподіваються використати 33-річного форварда і Джана, щоб зменшити ціну на Поля Погба.

Чемпіон світу не приховував свого бажання покинути Олд Траффорд, але "червоні дияволи" відмовили у його трансфері Реалу та іншим європейським грандам.

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