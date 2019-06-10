"Саррі дуже впертий", – Фабрегас розповів про роботу з італійським фахівцем

Євро-2020 — 22:35 699
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Україна – Люксембург: переможний перший тайм зі швидким голом Яремчука, гості забили у відповідь з офсайду
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Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 21:35 25247
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Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФАЛіга чемпіонів — 19:22 292
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"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдомаЄвро-2020 — 16:39 2653
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Циганков ризикує не перейти у Севілью через Коноплянку, – іспанський журналістІспанія — 13:22 11733