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"Саррі дуже впертий", – Фабрегас розповів про роботу з італійським фахівцем

21:53 115 Читать на русском
"Саррі дуже впертий", – Фабрегас розповів про роботу з італійським фахівцем
Сеск Фабрегас / соцмережі

Колишній хавбек Челсі Сеск Фабрегас розповів про впертість наставника "синіх" Мауріціо Саррі.

"Саррі дуже забобонний і дуже впертий. Він тренер зі своїми ідеями, від яких він не відходить.

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Мауріціо знає, в який футбол хоче грати. Він не відходить від цього. Не важливо, що ти йому скажеш, що порадиш, яка твоя думка – Саррі не змінить своєї", – цитує Фабрегаса Sky Sports.

Сеск Фабрегас виступав у Челсі з 2014 по 2019 роки та двічі виграв АПЛ. Під керівництвом Мауріціо Саррі іспанець провів першу половину сезону 2018/19.

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Теги
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