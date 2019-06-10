"Сарри очень упрямый", – Фабрегас рассказал о работе с итальянским специалистом

Евро-2020 — 22:47 462
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Украина – Люксембург: победный первый тайм с быстрым голом Яремчука, гости забили в ответ из офсайда
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Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020Евро-2020 — 21:35 15243
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Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФАЛига чемпионов — 19:23 85
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Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 9 июнь 1874
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Люксембург обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию о натурализации МораесаЕвро-2020 — 9 июнь 833