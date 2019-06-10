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"Сарри очень упрямый", – Фабрегас рассказал о работе с итальянским специалистом

21:57 38 Читати українською
"Сарри очень упрямый", – Фабрегас рассказал о работе с итальянским специалистом
Сеск Фабрегас / соцсети

Бывший хавбек Челси Сеск Фабрегас рассказал об упрямстве наставника "синих" Маурицио Сарри.

"Сарри очень суеверен и очень упрям. Он тренер со своими идеями, от которых он не отходит.

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Маурицио знает, в какой футбол хочет играть. Он не отходит от него. Не важно, что ты ему скажешь, что посоветуешь, какая твоя мысль – Сарри не изменит своего", – цитирует Фабрегаса Sky Sports.

Сеск Фабрегас выступал в Челси с 2014 по 2019 годы и дважды выиграл АПЛ. Под руководством Маурицио Сарри испанец провел первую половину сезона 2018/19.

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Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Челси Челси
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