Лунін пропустив, але допоміг у битві за життя: Ов'єдо покидає зону вильоту, українець отримує низьку оцінку

Ов'єдо та Лас-Пальмас зіграли у 39 турі Сегунди. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, Сегунда. 39 тур

Ов'єдо – Лас-Пальмас – 2:1

Голи: Ортуньйо, 37, Сангальї, 50 – Кастро, 68

Матч стартував о 20:30 за київським часом. Андрій Лунін традиційно вийшов на поле у стартовому складі. Попередній матч склався для команди українця невдало. Попри відбитий Луніним пенальті, Ов'єдо програв Кадісу (0:2) і опустився у зону вильоту (44 очки).

Сьогоднішній опонент – Лас-Пальмас – розташувався у середині турнірної таблиці із 50-ма очками. Гості ще мали математичні шанси застрибнути у плей-офф за вихід у Ла Лігу. При цьому, прописку на наступний сезон вони ще також не гарантували. Тож очки нагально були потрібні обом командам.

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Перший небезпечний момент створили господарі. Барсенас протягнув м'яч до лінії штрафного майданчика і пробив у кут воріт – Лас-Пальмас від неприємностей врятував рикошет. Луніна потурбували через 8 хвилин. Із дальнім ударом гостей українець впорався без проблем. У ці хвилини перевагою володів Ов'єдо. "Сині" контролювали м'яч, проте до небезпечних моментів справа не доходила.

Натомість наш голкіпер заледве не створив халепу на рівному місці. Отримавши пас від партнера, Андрій, схоже, завчасно не вирішив, що з ним робити, тож під пресингом довелося поспішно вибивати м'яч в аут.

Гра заспокоїлася, після перших півгодини команди влаштували водопій. А на 37-ій хвилині господарі зненацька відкрили рахунок. Альфредо Ортуньйо скористався закиданням із центру поля, прийняв м'яч на груди і другим дотиком перекинув голкіпера – 1:0. Лас-Пальмас відповів двома кутовими поспіль – без ударів.

Зі старту другого тайму Ов'єдо кинувся в атаку. На 49-ій хвилині рахунок міг подвоювати Борха Санчес – його вбивчий удар з меж штрафного встиг заблокувати захисник. Проте ненадовго. Вже через хвилину, після метушні у володіннях гостей, "сині" таки досягли свого – Сангальї потужним ударом під поперечку реалізував старання партнерів.

Лас-Пальмас оговтався, хоча й не одразу. На 61-ій хвилині Беніто Рамірес потужно пробив метрів із 25-ти. М'яч летів незручною траекторією і Лунін парирував перед собою – на щастя, поруч перебував захисник, який підстрахував голкіпера. Через мить українець значно впевненіше впорався зі штрафним ударом.

Але далі стався епізод, у якому Андрій був безсилим. Гості розрізали оборону Ов'єдо красивою комбінацією, Рубен Кастро прочавив опонента і невловимим ударом пробив у самісінький кут з близької відстані – 2:1. Лас-Пальмас продовжив натиск, але на 86-ій хвилині Ов'єдо міг знімати усі питання щодо переможця. Сангальї двічі розстрілював голкіпера – з першим ударом той впорався, а далі підстрахувала стійка. На 90+2-ій "сині" ще й не реалізували вихід сам на сам.

Перемога дозволила Ов'єдо набрати 47 очок і піднятися на 17-ту сходинку, покинувши зону вильоту. Натомість впритул до неї наблизився Альбасете Романа Зозулі – 45 очок і один матч у запасі.

Лунін – серед найгірших

Тим, хто не бачив матчу, насамперед цікаво, як зіграв Лунін, чи не так? Доповідаємо: упродовж 95 хвилин Андрій здійснив три сейви і пропустив один гол. Одразу варто зазначити, що провина українця у цьому м’ячі – мінімальна. Захисники дозволили 39-річному Рубену Кастро завдати удару із вбивчої позиції, до того ж легендарний форвард Лас-Пальмас скористався своїм шансом настільки філігранно, що практично не залишив голкіперу шансів на порятунок.

Щоправда, статистичний портал Sofa Score оцінив дії нашого легіонера вкрай скромним балом – 6,6. Нижчу оцінку з-поміж гравців Ов’єдо отримав лише півзахисник Едгар Барсенас, якого замінили на 82-ій хвилині. Найкращими ж виявилися автори переможних голів "синіх" – Альфредо Ортуньйо та Марко Сангальї (по 7,6).

Головна причина низької оцінки Луніна полягає у тому, що суперники не спромоглися навантажити його серйозною роботою, аби він мав шанс показати себе в усій красі. Проте ніде правди діти – були й мінімальні помилки. Наприклад, у першому таймі Лунін перетримав м’яч, відпасований партнером, і під пресингом вибив його в аут. А після перерви ризиковано парирував перед собою дальній удар Раміреса. На щастя, поруч перебував захисник Ов’єдо, який розрядив небезпеку.

Ов’єдо: попереду – ще три фінали

Команда Хосе Анхеля Зіганди вже привчила нас до того, що є однією з найменш видовищних у другому іспанському дивізіоні. У попередніх п’яти турах забили лише двічі, а тричі пропустили. При цьому здобули дві перемоги. Про що це свідчить? Ов’єдо вміє грати прагматично, на результат – перебороти суперника, приспати його, а потім вжалити голом і зачинитися у своїй фортеці.

Перший тайм проти Лас-Пальмас ішов за звичним для "синіх" сценарієм. Самі нічого не створювали, але й супернику не дозволяли цього зробити. А тоді, коли підопічні Пепе Меля стали подумувати про роздягальню, несподіване закидання вперед – і Ортуньйо в обіймах партнерів.

Надзвичайно важливо, що на старті другої 45-хвилинки вдалося подвоїти перевагу. Той натиск, який завершився розстрільним ударом Сангальї, схоже, став для гостей повною несподіванкою. Але язик не повернеться назвати його переломним. Адже після цього Лас-Пальмас перехопив ініціативу і доволі легко скоротив відставання в рахунку.

Саме тоді у нагоді для Ов’єдо стало вміння засушити гру. "Сині" переважали опонента у виграних єдиноборствах (50-48), вдалому відборі (13-10) та виносах м’яча (18-10). Команда у прямому розумінні боролася за свої три очки. І навіть знайшла у собі сили створити ще два гольові моменти біля воріт Лас-Пальмас. Заслужена перемога.

Лунін і Ко знову покинули зону вильоту, проте гандикап настільки незначний, що про порятунок наразі не може бути й мови. До фінішу чемпіонату залишилося три тури. Ов’єдо зіграє два вкрай важких виїзних поєдинки проти Сарагоси та Ельче, які ведуть боротьбу за путівку до Прімери. І лише з третім суперником, Расінгом, проблем бути не повинно – Сантандер посідає останнє місце, змирившись із вильотом. Доля Ов’єдо, найімовірніше, визначиться у фінальному турі, який відбудеться 20 липня.

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