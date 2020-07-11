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Сапата голом оформив повторення Аталантою бомбардирського подвигу Ювентуса

11 липня 23:50 - Читать на русском
Сапата голом оформив повторення Аталантою бомбардирського подвигу Ювентуса
Сапата щойно забив Ювентусу / Calciomercato

Нападник Аталанти з Бергамо Дуван Сапата розписався у воротах туринського Ювентуса в рамках 32-го туру італійської Серії А. Це дозволило колумбійцю увійти в історію.

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

Форвард оформив свій 15-й гол у нинішньому сезоні чемпіонату Італії, повідомляє Gracenote Live.

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Сапата став уже третім гравцем "Богині", який забив 15+ м'ячів упродовж нинішньої кампанії. Раніше цю позначку здолали Луїс Мурієль (17 м'ячів) і Йосіп Ілічіч (15). Аталанта – перша італійська команда від сезону 1951/52 із трьома виконавцями з 15-ма голами та більше в складі. Тоді це досягнення підкорив Юве.

До слова, торік Дуван Сапата забив 23 м'ячі в 37-ми поєдинках за бергамасків у чемпіонаті.

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Теги
Ювентус - Аталанта Аталанта Аталанта Італія Дуван Дуван Сапата
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