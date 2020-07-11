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Сапата голом оформил повторение Аталантой снайперского подвига Ювентуса

11 июля 23:50 - Читати українською
Сапата голом оформил повторение Аталантой снайперского подвига Ювентуса
Сапата только что забил Ювентусу / Calciomercato

Нападающий Аталанты из Бергамо Дуван Сапата расписался в воротах туринского Ювентуса в рамках 32-го тура итальянской Серии А. Это позволило колумбийцу войти в историю.

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

Форвард оформил свой 15-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, сообщает Gracenote Live.

Ювентус – Аталанта: онлайн-трансляция центрального матча Серии А

Сапата стал уже третьим игроком "Богини", забившим 15+ мячей в течение нынешней кампании. Ранее эту отметку преодолели Луис Муриель (17 мячей) и Йосип Иличич (15). Аталанта – первая итальянская команда после сезона 1951/52 с тремя исполнителями с 15-ю голами и больше в составе. Тогда это достижение покорилось Юве.

К слову, в прошлом году Дуван Сапата забил 23 мяча в 37-ми матчах за бергамасков в чемпионате.

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Аталанта Аталанта Италия Ювентус - Аталанта Дуван Дуван Сапата
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