Ювентус – Аталанта: онлайн-трансляція центрального матчу Серії А

Ювентус в рамках 32-го туру чемпіонату Італії приймає Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Центральний матч 32-го туру італійської Серії А Ювентус – Аталанта розпочався о 22:45 за київським часом. В разі перемоги над туринцями бергамаски вийдуть на другу позицію в турнірній таблиці. Руслан Маліновський розпочав зустріч на лаві для запасних.

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Телетрансляція проходтьб на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, де Лігт, Даніло – Рабйо, Бентанкур, Матюіді – Бернардескі, Дибала, Роналду

Запасні: Буффон, Пінсольйо, К'єлліні, Алекс Сандро, Ругані, П'яніч, Ремзі, Мураторе, Дуглас Коста, Ігуаін, Олів'єрі

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшіті – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес, Ілічіч – Сапата

Запасні: Россі, Спортьєлло, Шутало, Белланова, Кальдара, Чіборра, Маліновський, Пашаліч, Коллі, Кастань, Тамезе, Муріель

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