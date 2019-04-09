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Санжар та Близнюк також претендують на посаду головного тренера Львова

12:42 1483 Читать на русском
Санжар та Близнюк також претендують на посаду головного тренера Львова
Роман Санжар / Футбол 24

Стали відомі імена ще двох претендентів, які входять у шорт-лист кандидатів на посаду наставника Львова.

За інформацією телеканалу "Футбол", Роман Санжар, який зараз перебуває у творчій відпустці після відходу з Олімпіка, є одним з претендентів на тренерський місток Львова. Нагадаємо, що "містяни" вчора оголосили про звільнення Бакалова.

Бакалов відреагував на новину про звільнення зі Львова

Окрім цього, в тренерському кріслі Львова може опинитися Ілля Близнюк, який в червні покинув Суми. Раніше повідомлялося, що кандидатами на пост тренера "синьо-золоті левів" претендують Олександр Заваров, В'ячеслав Грозний та Максим Калініченко.

Теги
Львів Львів Ілля Близнюк Ілля Близнюк Роман Санжар Роман Санжар
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