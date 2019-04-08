Бакалов відреагував на новину про звільнення зі Львова

Вже екс-наставник львів'ян Юрій Бакалов розповів, що рішення про його звільнення прийняли сьогодні зранку.

"Можу підтвердити те, що написав офіційний сайт клубу. Сьогодні вранці була зустріч з віце-президентом клубу, на якій мені повідомили про це рішення. Поки щось коментувати я не готовий.

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Я вже перед тренуванням попрощався з командою і подякував хлопцям за спільну роботу. Чи є у мене фінансові претензії до Львова? Ні, в цьому аспекті ніяких проблем", – цитує Бакалова Sport Arena.

Зазначимо, Бакалов працював на тренерському містку команди з серпня 2018-го року. Наразі клуб посідає шосту сходинку в першій шістці УПЛ.

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