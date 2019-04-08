Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова

Керівництво Львова та український фахівець вирішили припинити співпрацю.

Про це Львів повідомив на офіційному сайті. Клуб та Бакалов розірвали контракт за згодою сторін. Львів'яни подякували 53-річному спеціалісту за роботу та побажали подальших успіхів у тренерській кар'єрі.

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Зазначимо, що останнім матчем Львова під керівництвом Бакалова став чвертьфінальний поєдинок проти Зорі, який "містяни" програли з рахунком 0:1.

Українець працював на тренерському містку команди з серпня 2018-го року. Наразі клуб посідає шосту сходинку в першій шістці УПЛ.

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