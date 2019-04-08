Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова

Світ — 14:04 28
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Баварія вперше за півроку очолила Бундеслігу, Сімеоне знову не впорався з Барселоною в Прімері – підсумки євровікенду
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Жеребкування півфіналу Кубка України: онлайн-відеотрансляція церемоніїКубок України — 13:54 646
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ПСЖ запланував багатомільйонне підсилення на 2019-й рік – трансфери 3-4 зірок і чорний список ТухеляФранція — 13:30 700
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Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференціїКубок України — 7 квіт 1726
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Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифриУкраїна — 7 квіт 13547