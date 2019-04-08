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Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова

12:31 3188 Читать на русском
Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова
Юрій Бакалов / ФК Львів

Керівництво Львова та український фахівець вирішили припинити співпрацю.

Про це Львів повідомив на офіційному сайті. Клуб та Бакалов розірвали контракт за згодою сторін. Львів'яни подякували 53-річному спеціалісту за роботу та побажали подальших успіхів у тренерській кар'єрі.

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Зазначимо, що останнім матчем Львова під керівництвом Бакалова став чвертьфінальний поєдинок проти Зорі, який "містяни" програли з рахунком 0:1.

Українець працював на тренерському містку команди з серпня 2018-го року. Наразі клуб посідає шосту сходинку в першій шістці УПЛ.

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