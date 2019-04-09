toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Заваров, Грозний або Калініченко можуть очолити Львів

08:20 1121 Читать на русском
Заваров, Грозний або Калініченко можуть очолити Львів
Склад Львова / фото: клубної прес-служби львів'ян

"Містяни" почали пошуки нового головного тренера після звільнення Юрія Бакалова.

Львів, який вчора попрощався з Бакаловим, розглядає декілька кандидатур на посаду головного тренера команди.

Бакалов відреагував на новину про звільнення зі Львова

За інформацією Sport. ua, йдеться про екс-тренера збірної України Олександра Заварова, колишнього наставника Арсенала-Київ, Говерли та Спартака В'ячеслава Грозного та екс-хавбека Дніпра Максима Калініченка.

Повідомляється, що львів'яни сподіваються оголосити ім'я нового наставника команди найближчими днями.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Теги
Юрій Бакалов Юрій Бакалов Максим Калініченко Максим Калініченко В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Олександр Заваров Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
28
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук