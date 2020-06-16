Санжар озвучив проблеми Карпат при виході з карантину

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про можливе повернення львівської команди до тренувань.

"Тільки після отримання результатів тестів можна буде робити якісь реальні плани. Хто буде, кого не буде в обоймі, у кого які будуть показники – це одна ситуація. А друга ситуація – дуже короткий проміжок часу залишився, стану ніякого.

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Менше ніж за тиждень підготувати команду належним чином – це нереально. Але що робити, така ситуація, будемо намагатися максимально команду підводити під загальний знаменник. Я буду будувати плани вже після того, як ми вийдемо тренуватися, подивлюся, в якому всі стані", – поділився Санжар в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді. Наступний поєдинок львів'ян має відбутись 20 червня, проте його можуть перенести на іншу дату.

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