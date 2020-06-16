Санжар озвучил проблемы Карпат при выходе с карантина

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о возможном возвращении львовской команды к тренировкам.

"Только после получения результатов тестов можно будет делать какие-то реальные планы. Кто будет, кого не будет в обойме, у кого какие будут показатели – это одна ситуация. А вторая ситуация – очень короткий промежуток времени остался, состояния никакого.

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Меньше чем за неделю подготовить команду должным образом – это нереально. Но что делать, такая ситуация, будем стараться максимально команду подводить под общий знаменатель. Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, посмотрю, в котором все состоянии", – поделился Санжар в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде. Следующий поединок львовян должно состояться 20 июня, однако его могут перенести на другую дату.

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