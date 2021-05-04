Донецький клуб отримав швидку заміну звільненому Юрію Калітвінцеву. Новим наставником, як і очікувалось, став Роман Санжар.

Санжар приступив до виконання обов'язків головного тренера, інформує офіційний сайт Олімпіка. Контракт зі 41-річним фахівцем підписаний на два роки.

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Президент Олімпіка Владислав Гельзін сьогодні, 4 квітня, представив команді Санжара разом із тренерським штабом. У нього увійшли фахівець із фізпідготовки Олексій Змієвський, тренер воротарів Станіслав Тищенко та два асистенти – Дмитро Гришко та Яя Туре. Легенда Манчестер Сіті зберіг свою посаду, яку обіймав і при Калітвінцеву.

Зауважимо, Роман Санжар вже очолював донецький клуб з 2013 по 2018 роки. Останнім місцем роботи 41-річного фахівця були Карпати, які він залишив влітку 2020-го.

Олімпік після 24-х турів випереджає останню сходинку лише на 3 залікові бали. В останніх двох турах команда Санжара має зіграти з Рухом та Львовом.

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