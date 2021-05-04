Донецкий клуб получил быструю замену уволенному Юрию Калитвинцеву. Новым наставником, как и ожидалось, стал Роман Санжар.

Санжар приступил к исполнению обязанностей главного тренера, информирует официальный сайт Олимпика. Контракт с 41-летним специалистом подписан на два года.

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Президент Олимпика Владислав Гельзин сегодня, 4 апреля, представил команде Санжара вместе с тренерским штабом. В него вошли специалист по физподготовке Алексей Змиевский, тренер вратарей Станислав Тищенко и два ассистента – Дмитрий Гришко и Яя Туре. Легенда Манчестер Сити сохранил свой пост, который занимал и при Калитвинцеву.

Заметим, Роман Санжар уже возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 годы. Последним местом работы 41-летнего специалиста были Карпаты, которые он покинул летом 2020-го.

Олимпик после 24-х туров опережает последнюю строчку лишь на 3 зачетных балла. В последних двух турах команде Санжара предстоит сыграть с Рухом и Львовом.

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