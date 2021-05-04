"Я стежив за командою, вона мені не байдужа. Можна сказати, як рідна, я стільки часу тут провів. Але дивитися зі сторони – це одне, а перебувати всередині і розуміти всі процеси – це інше.

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Багато що змінилося. Найголовніше, що змінилася обойма футболістів. Хлопців, з якими я працював, залишилося зовсім небагато. Проте, я думаю, що вони повинні допомогти. Ці хлопці – лідери на сьогоднішній день. Я сподіваюся на їхню допомогу.

Хоча, по суті, часу вже немає. Тут практично тиждень до кінця чемпіонату залишився. Не може бути інших завдань, окрім збереження прописки в УПЛ. А далі, наступного року, маємо сформувати боєздатний колектив.

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Ми подальших планів не обговорювали, тому що зараз потрібно сконцентруватися на тому, щоб дограти сезон і залишитися в УПЛ, а далі вже будувати плани", – цитує Санжара сайт ТК Футбол.

Зауважимо, Роман вже очолював донецький клуб з 2013 по 2018 роки. Останнім місцем роботи 41-річного фахівця були Карпати, які він залишив влітку 2020-го.

Олімпік після 24-х турів випереджає останню сходинку лише на 3 залікові бали. В останніх двох турах команда Санжара має зіграти з Рухом та Львовом.

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