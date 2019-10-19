toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЕВЕРТОН - ВЕСТ ХЕМ ЛАЦІО - АТАЛАНТА

Санжар: Львівське дербі вийшло "валідольним" – Карпати мети не досягли

18:45 159 Читать на русском
Санжар: Львівське дербі вийшло "валідольним" – Карпати мети не досягли
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат оцінив гру своєї команди в дербі проти Львова (0:0), а також прокоментував незабитий пенальті Олексія Гуцуляка на початку матчу.

44’ Назар Вербний
 
Сабіно дос Сантос 79’
44’ Назар Вербний
79’ Сабіно дос Сантос

"Поєдинок вийшов таким, яким і має бути дербі. "Валідольний" для тренерів, вболівальників... Вважаю, у нас була перевага у першому таймі: забивай пенальті, і це мало дати нам імпульс впевненості в собі. Але не забили, це вплинуло на команду, почали нервувати, в простих ситуаціях втрачали м’ячі. Коли залишились вдесятьох, наше завдання ускладнилось. Але хлопці – молодці, зіграли в обороні організовано, витримали, і мали моменти в другому таймі, могли перемагати.

Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

Налаштовувались тільки на перемогу, тож після поєдинку відчуття двоякі: з одного боку ми незадоволені, що не змогли дотиснути суперника і перемогти, з іншого – грали в меншості, отримали пенальті у власні ворота, тож могли і програти. За самовідданість і бажання хлопцям я подякував, але щоб перемагати, треба забивати голи і реалізовувати моменти, а над цим нам ще працювати і працювати. По тому, як складався матч, ми більше незадоволені, аніж задоволені. Вважаю, що команда сьогодні мети не досягла.

Мазяр: Пернамбуко буде оштрафований за незабитий пенальті у грі з Карпатами

Відпрацьовуємо на тренуваннях одинадцятиметрові удари. Перед кожною грою призначаємо тих, хто пробиватиме пенальті. Гуцуляк взяв на себе відповідальність у такому матчі, проявив лідерські якості, але, на жаль, не забив. Погано, але це лотерея. Що поробиш, треба підтримати молодого хлопця. Ми не будемо його карати за промах. Він може бути покараний за те, що десь недопрацював, але не за те, що не забив з пенальті. Якщо штрафувати за таке, то наступного разу взагалі не знайдеться бажаючого пробити, і доведеться мені самому виходити на поле", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Зазначимо, що після очної зустрічі Карпати та Львів продовжують перебувати в нижній частині УПЛ. "Зелено-жовті" – на 9-му місці, а команда Володимира Мазяра – на 11-му.

Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

blog_ava
Аталанта феєрично втратила перемогу над Лаціо та шанс очолити Серію А – Маліновський змарнував декілька моментів
17:56
3025
Теги
Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Львів Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Крістал Пелас
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук