Санжар: Львівське дербі вийшло "валідольним" – Карпати мети не досягли

Головний тренер львівських Карпат оцінив гру своєї команди в дербі проти Львова (0:0), а також прокоментував незабитий пенальті Олексія Гуцуляка на початку матчу.

"Поєдинок вийшов таким, яким і має бути дербі. "Валідольний" для тренерів, вболівальників... Вважаю, у нас була перевага у першому таймі: забивай пенальті, і це мало дати нам імпульс впевненості в собі. Але не забили, це вплинуло на команду, почали нервувати, в простих ситуаціях втрачали м’ячі. Коли залишились вдесятьох, наше завдання ускладнилось. Але хлопці – молодці, зіграли в обороні організовано, витримали, і мали моменти в другому таймі, могли перемагати.

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Налаштовувались тільки на перемогу, тож після поєдинку відчуття двоякі: з одного боку ми незадоволені, що не змогли дотиснути суперника і перемогти, з іншого – грали в меншості, отримали пенальті у власні ворота, тож могли і програти. За самовідданість і бажання хлопцям я подякував, але щоб перемагати, треба забивати голи і реалізовувати моменти, а над цим нам ще працювати і працювати. По тому, як складався матч, ми більше незадоволені, аніж задоволені. Вважаю, що команда сьогодні мети не досягла.

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Відпрацьовуємо на тренуваннях одинадцятиметрові удари. Перед кожною грою призначаємо тих, хто пробиватиме пенальті. Гуцуляк взяв на себе відповідальність у такому матчі, проявив лідерські якості, але, на жаль, не забив. Погано, але це лотерея. Що поробиш, треба підтримати молодого хлопця. Ми не будемо його карати за промах. Він може бути покараний за те, що десь недопрацював, але не за те, що не забив з пенальті. Якщо штрафувати за таке, то наступного разу взагалі не знайдеться бажаючого пробити, і доведеться мені самому виходити на поле", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Зазначимо, що після очної зустрічі Карпати та Львів продовжують перебувати в нижній частині УПЛ. "Зелено-жовті" – на 9-му місці, а команда Володимира Мазяра – на 11-му.

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