Санжар: Львовское дерби получилось "валидольным" – Карпаты цели не достигли

Главный тренер львовских Карпат оценил игру своей команды в дерби против Львова (0: 0), а также прокомментировал незабитый пенальти Алексея Гуцуляка в начале матча.

"Поединок получился таким, каким и должно быть дерби. "Валидольный" для тренеров, болельщиков... Считаю, у нас было преимущество в первом тайме: забивай пенальти, и это должно было дать нам импульс уверенности в себе. Но не забили, это повлияло на команду, начали нервничать, в простых ситуациях теряли мячи. Когда остались вдесятером, наша задача усложнилась. Но ребята – молодцы, сыграли в обороне организованно, выдержали, и имели моменты во втором тайме, могли побеждать.

Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

Настраивались только на победу, поэтому после поединка ощущение двоякие: с одной стороны мы недовольны, что не смогли дожать соперника и победить, с другой – играли в меньшинстве, получили пенальти в свои ворота, поэтому могли и проиграть. За самоотверженность и желание ребят я поблагодарил, но чтобы побеждать, надо забивать голы и реализовывать моменты, а над этим нам еще работать и работать. По тому, как складывался матч, мы больше недовольны, чем довольны. Считаю, что команда сегодня цели не достигла.

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Отрабатываем на тренировках одиннадцатиметровые удары. Перед каждой игрой назначаем тех, кто будет пробивать пенальти. Гуцуляк взял на себя ответственность в таком матче, проявил лидерские качества, но, к сожалению, не забил. Плохо, но это лотерея. Что поделаешь, надо поддержать молодого парня. Мы не будем его наказывать за промах. Он может быть наказан за то, что где-то недоработал, но не за то, что не забил с пенальти. Если штрафовать за такое, то в следующий раз вообще не найдется желающего пробить, и придется мне самому выходить на поле", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Отметим, что после очной встречи Карпаты и Львов продолжают находиться в нижней части турнирной таблицы УПЛ. "Зелено-желтые" – на 9-м месте, а команда Владимира Мазяра – на 11-м.

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