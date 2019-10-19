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Мазяр: Пернамбуко буде оштрафований за незабитий пенальті у грі з Карпатами

17:28 606 Читать на русском
Мазяр: Пернамбуко буде оштрафований за незабитий пенальті у грі з Карпатами
Володимир Мазяр / ФК Карпати

Головний тренер Львова Володимир Мазяр прокоментував гру його команди проти Карпат у матчі 11-го туру УПЛ (0:0).

44’ Назар Вербний
 
Сабіно дос Сантос 79’
44’ Назар Вербний
79’ Сабіно дос Сантос

"Було дуже багато боротьби. Замість того, щоб вести у рахунку, перемагати, граючи в більшості, примудрилися не забити пенальті та отримати вилучення, правда, не розумію, за що... Загалом, наприкінці гри ми були ближчими до перемоги – забивай пенальті, і все. Суперники після вилучення закрилися, плюс давайте аналізувати рівень атакувальних гравців Карпат і Львова. У нас молоді хлопці, їм по 20 років. Тож на рівні Карпат ми виглядали досить пристойно.

Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

У нас є штатний пенальтист, але ініціативу взяв на себе Пернамбуко. Буде оштрафований.

Хотілося б, щоб у Прем’єр-лізі індивідуальний рівень футболістів був вищим. Сьогодні ми мали моменти, виходи три в три, три в два, але десь неточно віддавали передачу, десь надто поспішали. Нам треба набратися терпіння", – цитує Мазяра офіційний сайт львівських Карпат.

Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

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Карпати - Львів Карпати Карпати Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр Жозе Вітор Жозе Вітор
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