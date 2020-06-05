Санжар – про фінансову ситуацію в Карпатах: Ми не отримували зарплату з того часу, як пішли на карантин

Головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар розповів про непрості часи у львівському клубі.

"З новим власником, я ще не спілкувався. Тримаємо зв'язок через Ростислава Ящишина. Щодо боргів перед командою – на даний момент у нас є незакриті питання, але вони нібито повинні вирішитися найближчим часом.

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Чи урізав клуб зарплати під час карантину? Ми ці зарплати не отримували ще з того часу, як пішли на карантин. Але вони однозначно будуть не повні. Ми знаходимося у діалозі з клубом. Які вони будуть – остаточно ще не вирішено", – сказав Санжар в інтерв'ю виданню Ua-football.

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах змінився власник – частку Петра Димінського отримав Олег Смалійчук. Після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури – проти Ворскли та СК Дніпро-1 відповідно.

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