Санжар – о финансовой ситуации в Карпатах: Мы не получали зарплату с тех пор, как ушли на карантин

Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар рассказал о непростых временах во львовском клубе.

"С новым владельцем, я еще не общался. Держим связь через Ростислава Ящишина. Относительно долгов перед командой – на данный момент у нас есть незакрытые вопросы, но они якобы должны решиться в ближайшее время.

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Урезал ли клуб зарплаты во время карантина? Мы эти зарплаты не получали еще с тех пор, как ушли на карантин. Но они однозначно будут не полные. Мы находимся в диалоге с клубом. Какие они будут – окончательно еще не решено", – сказал Санжар в интервью изданию Ua-football.

Напомним, недавно в Карпатах сменился собственник – долю Петра Дыминского получил Олег Смалийчук. После рестарта чемпионата Украины "зелено-белые" не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стала вспышка COVID-19. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура – против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.

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