Маркос Антоніо: Обговорюємо ситуацію в Карпатах

Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо розповів про підготовку Шахтаря до матчу 25-го туру УПЛ проти Десни.

"Підготовка до матчу проходить у стандартному режимі. Зустріч з Десною важлива так само, як і будь-яка інша гра чемпіонату.

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Фізично відчуваємо себе дуже добре, разом працюємо вже більше двох тижнів. Зараз зосереджені на аналізі суперника. Налаштовуємося лише на перемогу, враховуючи, що з Десною поєдинки завжди складні. Звичайно, обговорюємо ситуацію, що склалася в Карпатах – у цей непростий час потрібно стежити за собою і дотримуватися рекомендацій лікарів", – сказав Антоніо у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Десна відбудеться 6 червня на НСК Олімпійський. Початок о 17:00.

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