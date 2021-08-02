25-річний іспанець має шанси опинитись у Тоттенхемі, стверджує Daily Mail. У трансфері особисто зацікавлений Нуну Ешпіріту Санту.

Кейн саботував повернення до тренувань із Тоттенхемом

Нинішній наставник Тоттенхема раніше тренував Траоре, а тому знає всі його можливості. Вулверхемптон же розраховує отримати за форварда 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше Адамою цікавились Челсі й Лідс.

До слова, іспанець перебрався у Вулверхемптон із Мідлсбро у 2018-му. У минулому сезоні він провів 41 матч, відзначився трьома голами та стількома ж асистами.

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