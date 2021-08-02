Ешпіріту Санту рветься переманити свого екс-підопічного в Тоттенхем
"Шпори" намагаються підсилити атакувальну лінію. На радарах опинився Адама Траоре.
25-річний іспанець має шанси опинитись у Тоттенхемі, стверджує Daily Mail. У трансфері особисто зацікавлений Нуну Ешпіріту Санту.
Кейн саботував повернення до тренувань із Тоттенхемом
Нинішній наставник Тоттенхема раніше тренував Траоре, а тому знає всі його можливості. Вулверхемптон же розраховує отримати за форварда 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше Адамою цікавились Челсі й Лідс.
До слова, іспанець перебрався у Вулверхемптон із Мідлсбро у 2018-му. У минулому сезоні він провів 41 матч, відзначився трьома голами та стількома ж асистами.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині