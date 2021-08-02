25-летний испанец имеет шансы оказаться в Тоттенхэме, утверждает Daily Mail. В трансфере лично заинтересован Нуну Эшпириту Санту.

Кейн саботировал возвращение к тренировкам с Тоттенхэмом

Нынешний наставник Тоттенхэма ранее тренировал Траоре, а потому знает все его возможности. Вулверхэмптон же рассчитывает получить за форварда 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее Адамой интересовались Челси и Лидс.

К слову, испанец перебрался в Вулверхэмптон из Мидлсбро в 2018-м. В прошлом сезоне он провел 41 матч, отметился тремя голами и столькими же ассистами.

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