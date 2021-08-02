Капітан збірної Англії не повернувся у табір "шпор" після відпустки, повідомляє Sky Sports.

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У понеділок Кейн повинен був прибути на базу Тоттенхема та розпочати підготовку до нового сезону. Проте, на сьогоднішньому тренуванні нападник так і не з'явився. Кейн упевнений, що має з босами лондонців джентльменську угоду, за якою може покинути Тоттенхем цього літа. Керівництво "шпор", однак, таку позицію трансферної цілі Манчестер Сіті не поділяє.

До слова, в сезоні 2020/21 Харрі Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 33 м'ячі та віддав 17 результативних передач. У структурі Тоттенхема він перебуває з 11 років.

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