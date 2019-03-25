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Динамо переглядає бразильця Марсело – потенційний новачок вже відзначився за киян

18:31 437 Читать на русском
Динамо переглядає бразильця Марсело – потенційний новачок вже відзначився за киян
Марсело / фото: dynamomania

Захисник із Бразилії Марсело перебуває на перегляді у київському клубі.

Сьогодні до складу "біло-синіх" на контрольний матч проти Полісся потрапив бразилець, який наразі перебуває на перегляді.

Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голом

Більше того, потенційний новачок, який виступає на позиції захисника, відзначився єдиним забитим голом киян у зустрічі після подачі кутового.

Як пізніше стало відомо Dуnamomania, бразильця звати Марсело, йому лише 16 років. Наразі він захищає кольори бразильського клубу Ред Булл, який належить компанії, що виробляє відомі енергетичні напої.

Зазначимо, на офіційному складі Динамо вказали, що Марсело переглядають для команди U-19.

Одинадцять перлин київського Динамо

Відео гола потенційного новачка "біло-синіх":

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